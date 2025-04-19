МИД Украины отверг идею пасхального перемирия

В МИД Украины фактически отвергли объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Глава ведомства Андрей Сибига заявил, что в Киеве расценивают это «как манипуляцию».

По словам украинского министра, Киев в Джидде 11 марта согласовал с США полное временное прекращение огня на 30 дней. В то же время с Россией такой режим не был согласован.

Пасхальное перемирие вступило в силу 19 апреля в 18:00 и продлится до 21 апреля 0:00. О его введении заявил российский президент в ходе встречи в Кремле с главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Российский лидер объяснил необходимость прекращения огня гуманитарными соображениями. Москва исходит из того, что украинская сторона последует этому примеру, добавил он.

«Наше решение... покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима и его желание, да и способность, соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», - сказал глава государства.

Путин призвал российских военных быть готовыми отразить возможные нарушения со стороны ВСУ. Он напомнил, что Киев многократно нарушал мораторий на удары по энергообъектам.