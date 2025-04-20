Нетаньяху потребовал от военных усилить давление на ХАМАС

Тель-Авив намерен усилить давление на палестинское движение ХАМАС из-за его отказа от соглашения по освобождении заложников в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Я поручил Армии обороны Израиля принять жесткие меры и еще больше усилить давление на ХАМАС», - цитирует ТАСС Нетаньяху.

В своем выступлении Нетаньяху пообещал, что Израиль не допустит сохранения власти ХАМАС в секторе Газа и продолжит войну с палестинским движением до победного конца. Также Израиль отверг требование ХАМАС о полном выводе израильских сил из анклава, а также прекращении боевых действий.

Ранее в ХАМАС объяснили свой отказ освободить заложников. В предложенном Израилем плане они увидели требования о разоружении, но не нашли ничего о гарантиях прекращения войны против палестинского народа.

Тем не менее, руководство движения подтвердило готовность к переговорам по вопросу урегулирования конфликта в Газе.

Напомним, 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе. В ХАМАС ответственность за возобновление войны возложили на США и Израиль.