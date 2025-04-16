В ХАМАС заявили, что не увидели гарантий в «мирном плане» Израиля

Представители палестинского радикального движения ХАМАС, ознакомившись с планом Израиля по поводу прекращения огня в секторе Газа, не нашли в нем необходимых гарантий. Об этом сообщила пресс-служба группировки в своем Telegram-канале.

«Мы рассмотрели новое предложение о прекращении огня, которое включало в себя требование о разоружении ХАМАС и освобождении израильских заключенных, однако оно не содержало при этом никаких реальных гарантий прекращения войны против палестинского народа и окончательного вывода войск противника из Газы», - прокомментировали они в сообщении.

Помимо этого, представители движения не дали однозначного ответа, касаемо отвержения или принятия такого варианта решения конфликта.

Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщило о 896 погибших со дня повторного начала израильских боевых действий. Уточняется, что большое число пострадавших находятся под завалами, из-за чего бригады скорой помощи не имеют возможность предоставить помощь. Также погибло более 180 детей, тела многих остаются под завалами.

Напомним, ЦАХАЛ возобновила военные операции против ХАМАС в Газе 18 марта.