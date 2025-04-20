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Кремль: Путин не давал команды продлить пасхальное перемирие

Перемирие действует с 18:00 субботы, 19 апреля, до конца воскресенья, 20 апреля.
Лиза Губина 2025-04-20 18:38:13
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин не давал команды продлить пасхальное перемирие, оно истечет в полночь, как и планировалось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Иных команд не было», - сказал он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Пасхальное перемирие действует с 18:00 субботы, 19 апреля, до конца воскресенья, 20 апреля. О нем было объявлено накануне в ходе встречи Верховного главнокомандующего с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Кремле.

По сообщению Минобороны России, с момента объявления перемирия ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС РФ и осуществили 900 ударов БПЛА. При этом российские военнослужащие всех группировок войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, уточнили в оборонном ведомстве.

#Россия #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #зона СВО #пасхальное перемирие
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