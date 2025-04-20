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Минобороны рассказало о нарушениях пасхального перемирия со стороны ВСУ

Российские военнослужащие в соответствии с приказом Путина строго соблюдали режим прекращения огня.
2025-04-20 12:10:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские боевики, несмотря на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, предприняли попытки атак на позиции РФ в районах Сухой Балки и Богатыря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«В течение ночи ВСУ применили 48 БПЛА, один из них по территории Крыма», - говорится в сообщении оборонного ведомства. 

ВСУ после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, осуществили 900 ударов БПЛА, уточняется в сводке Минобороны. В результате, есть погибшие и раненые мирные жители, повреждена гражданская инфраструктуру. 

При этом российские военнослужащие всех группировок войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Напомним, что пасхальное перемирие Путин объявил в ходе встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Российский лидер выразил надежду, что украинская сторона последует примеру РФ. При этом российские военнослужащие оставляют за собой право ответить на любую возможную провокацию или нарушение со стороны ВСУ.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #ВС РФ #ВСУ #перемирие #нарушения
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