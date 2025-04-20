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Трамп пообещал сделать США религиознее, чем когда-либо

Глава Белого дома поздравил сограждан с Пасхой, в том числе «худшего и самого некомпетентного президента - сонного Джо Байдена».
Владимир Рубанов 2025-04-20 18:40:42
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп пообещал 20 апреля, что сделает Соединенные Штаты «более религиозными».

«Вместе мы сделаем Америку больше, лучше, сильнее, богаче, здоровее и религиознее, чем когда-либо прежде!» - написал он в Truth Social.

Это заявление похоже на лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Кроме того, глава Белого дома поздравил сограждан с Пасхой, в том числе «худшего и самого некомпетентного президента - сонного Джо Байдена».

В феврале Трамп подписал указ о борьбе с «антихристианским уклоном» в правительстве. Он заявил, что предыдущая администрация преследовала мирных христиан, игнорируя антихристианские преступления.

В указе говорилось, что Белый дом не допустит антихристианского использования правительства в качестве оружия или противоправного поведения против христиан.

Республиканец заявлял о планах присоединить Гренландию и Канаду к США. На инаугурации 20 января Трамп сказал, что сделает Америку сильнее и исключительнее, а также построит самую мощную армию в мире.

#в стране и мире #Пасха #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #поздравление
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