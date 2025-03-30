Трамп на 100% уверен, что США получат Гренландию

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США. Об этом он заявил в интервью телеканал NBC.

«Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», - сказал американский лидер.

Впервые о присоединении острова Трамп заговорил в декабре 2024 года. Он объяснял такой шаг необходимостью для Штатов контроля над ним.

Власти Дании, под юрисдикцией которой находится Гренландия, ответили, что эта территория никогда не станет американской и выделили дополнительные средства на оборону острова. В НАТО также начали обсуждать отправку войск в Гренландию.

В то же время Трамп грозился сделать Канаду одним из американских штатов.