Два пола и один флаг в США: что изменилось в Штатах с приходом Трампа

Весь мир пристально наблюдал за импровизацией, а точнее инаугурацией Дональда Трампа. В Конституции США прописана только дата инаугурации и слова присяги, все остальное - шоу, а это шоу Трап любит. Стоимость мероприятия уложилась в рекордные 250 миллионов долларов.

Трамп собрал гостей под куполом Капитолия, среди которых впервые в истории оказались иностранные лидеры: премьер Италии Джорджа Мелони и президент Аргентины Хавьер Милей. Пришли и бывшие американские президенты - демократы Клинтон, Обама и Байден - их обязала традиция, но протест сказывался только на их угрюмых лицах. Однако один из сенаторов-демократов решился на более смелый демарш - явился в Капитолий в шортах.

Поддержать Дональда Трампа пришла вся его семья. Первая леди, Мелания Трамп, которая привлекла всеобщее внимание своей шляпкой с полями. Такой образ был выбран ею неслучайно. Всем своим видом она намекала соперникам мужа, что не хочет их видеть.

Шаблоны ломали все на этом мероприятии. Так, Трамп во время присяги не прикоснулся ни к одной Библии, а у него их было целых две: семейная и та, которая принадлежала Аврааму Линкольну.

Золотой век для Америки и тяжелые времена для наследия Байдена происходят в настоящее время в Штатах. Трамп сразу дал понять, что будет строить Америку для американцев.

О том, как Трамп в первый свой день на посту президента США начал борьбу с Америкой Байдена, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».