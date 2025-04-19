WSJ: США разработали план мониторинга прекращения огня на Украине

На встрече в Париже представили США рассказали о плане мониторинга прекращения огня на Украине в том случае, если оно будет достигнуто. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«США дали понять в Париже, что разработали проект того, как мог бы проводиться мониторинг всеобъемлющего прекращения огня в случае, если оно будет достигнуто»,- прокомментировало издание.

Подробности плана американской администрации не раскрываются. Важно отметить, что речь идет не о готовом решении, а о проекте концепции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут выйти из переговоров, если любая из сторон начнет усложнять процесс.

В ответ на это, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в связи со временным мораторием на удары по объектам энергетики, прогресс по Украине уже виден.