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Путин и патриарх Кирилл подарили друг другу подарки на Пасху

Около полуночи президент вместе с мэром Москвы прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя.
Ян Брацкий 2024-05-05 01:29:20
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.

Ранее глава государства прибыл в храм Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение. Вместе с российским лидером туда приехал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году православные верующие встречают Светлую Пасху 5 мая. Владимир Путин старается не пропускать службы во время основных церковных праздников. К Пасхе у президента особое отношение. По его мнению, этот праздник объединяет россиян вокруг высоких идеалов, дарует веру в добро и справедливость.

#Путин #Пасха #Собянин #храм христа спасителя #богослужение
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