Путин и патриарх Кирилл подарили друг другу подарки на Пасху

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками.

Ранее глава государства прибыл в храм Христа Спасителя в Москве на пасхальное богослужение. Вместе с российским лидером туда приехал мэр столицы Сергей Собянин.

В этом году православные верующие встречают Светлую Пасху 5 мая. Владимир Путин старается не пропускать службы во время основных церковных праздников. К Пасхе у президента особое отношение. По его мнению, этот праздник объединяет россиян вокруг высоких идеалов, дарует веру в добро и справедливость.