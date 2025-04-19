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Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя собрались несколько тысяч верующих, праздничную службу совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Ян Брацкий 2025-04-19 23:49:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В храме Христа Спасителя в Москве началось торжественное пасхальное богослужение в честь Воскресения Христова. По традиции его проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тысячи верующих пришли в храм и приняли участие в крестном ходе. Он символизирует процессию жен-мироносиц, шедших перед рассветом к гробу Иисуса Христа.

В этом году главный христианский праздник приходится на 20 апреля как у православных, так и у католических верующих.

Ранее Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставили в аэропорт «Внуково-3». Его привезли представители Фонда Андрея первозванного. Далее частица огня будет разослана по всем храмам.

#Москва #Пасха #храм христа спасителя #вера #богослужение #патриарх
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