Пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве

В храме Христа Спасителя в Москве началось торжественное пасхальное богослужение в честь Воскресения Христова. По традиции его проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тысячи верующих пришли в храм и приняли участие в крестном ходе. Он символизирует процессию жен-мироносиц, шедших перед рассветом к гробу Иисуса Христа.

В этом году главный христианский праздник приходится на 20 апреля как у православных, так и у католических верующих.

Ранее Благодатный огонь, сошедший в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставили в аэропорт «Внуково-3». Его привезли представители Фонда Андрея первозванного. Далее частица огня будет разослана по всем храмам.