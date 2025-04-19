Супруга Боярского назвала причину госпитализации артиста

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали из-за опасений развития пневмонии после травмы, однако этого удалось избежать, сообщила журналистам его супруга художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

«Пневмония может развиться, когда легкое ушибается - может развиться, а может не развиться. Они поэтому его и держат в больнице, чтобы предотвратить это», - приводит ТАСС ее слова.

Сегодня утром «Звезде» сообщили, что уже на следующей неделе актера выпишут, с его здоровьем все в порядке.

Напомним, народный артист оступился на сцене во время репетиции, из-за травмы его доставили в больницу с подозрением на перелом ребра. Отмечается, что вчерашний спектакль «Ромео и Джульетта» состоялся без участия актера - со сцены звучал его записанный голос.