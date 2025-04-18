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Боярский попал в больницу после падения в театре

Артист оступился на репетиции премьеры.
Владимир Рубанов 2025-04-18 22:43:06
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Народный артист РСФСР Михаил Боярский оступился на сцене и получил травму, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета. Актер попал в больницу, у него подозрение на перелом ребра.

В театре уточнили, что Боярский оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные. Несмотря на это, он отыграл спектакль.

Ранее жена артиста Лариса Луппиан сообщила RT, что тот упал за кулисами и сломал ребро.

В пятницу стало известно, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского из-за его болезни. Со сцены будет звучать записанный голос артиста.

В театре заверили, что состояние здоровья Боярского не вызывает опасений. Артист восстанавливается после травмы.

Боярский в Театре им. Ленсовета играет в спектаклях «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман».

#Санкт-Петербург #Михаил Боярский #культура #травма #спектакль #театр имени Ленсовета
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