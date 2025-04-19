Концертный директор: Боярского выпишут на следующей неделе

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в больнице и сейчас поправляется, врачи говорят, что с его здоровьем все в порядке, рассказал «Звезде» подробности о состоянии артиста после его падения и травмы его концертный директор Александр Зыкин.

«Выпишут на следующей неделе. На счет ребра - не могу сказать, сам узнал только вчера», - ответил он.

Накануне появилась информация, что народный артист РСФСР Михаил Боярский оступился на сцене и получил травму. Его госпитализировали, врачи подозревают у него перелом ребра, сообщали в Театре имени Ленсовета. Травму артист получил якобы оступившись на репетиции премьеры, которая состоялась на прошлых выходных.