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Концертный директор: Боярского выпишут на следующей неделе

Он уточнил, что за здоровьем артиста следят врачи, он поправляется.
Ирина Егорова 2025-04-19 10:29:23
© Фото: Anatoly LomokhovGlobal Look Press, Global Look Press

Народный артист РСФСР Михаил Боярский находится в больнице и сейчас поправляется, врачи говорят, что с его здоровьем все в порядке, рассказал «Звезде» подробности о состоянии артиста после его падения и травмы его концертный директор Александр Зыкин.

«Выпишут на следующей неделе. На счет ребра - не могу сказать, сам узнал только вчера», - ответил он.

Накануне появилась информация, что народный артист РСФСР Михаил Боярский оступился на сцене и получил травму. Его госпитализировали, врачи подозревают у него перелом ребра, сообщали в Театре имени Ленсовета. Травму артист получил якобы оступившись на репетиции премьеры, которая состоялась на прошлых выходных.

#больница #наш эксклюзив #артист #Боярский #травма
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