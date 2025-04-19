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Вьетнам отправит своих военных для участия в Параде Победы в Москве

Всего страна направит в российскую столицу 68 курсантов офицерского училища.
Лиза Губина 2025-04-19 21:57:31
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Вьетнам направит в Москву для участия в Параде Победы на Красной Площади группу курсантов из 68 человек, пишет газета Vietnam News.

Военнослужащие, которые обучаются в 1-ом армейском офицерском училище и проводят по 9 часов в день тренируясь к мероприятию, представят в российской столице Вьетнамскую народную армию.

Тем самым Вьетнам готовится отметить 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и продемонстрировать стремление строить мирные, дружеские и партнерские отношения с зарубежными друзьями.

Отмечается, что вьетнамские военнослужащие получили приглашение принять участие в Параде от заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина, который в декабре 2024 года находился в Ханое с рабочим визитом и встречался со своим вьетнамским коллегой Фан Ван Зянгом.

Ранее также стало известно, что в Параде Победы в Москве примут участие военные из Азербайджана.

Напомним, на торжествах по случаю юбилея Великой Победы будут присутствовать представители более 20 стран мира. Приглашение президента России Владимира Путина приняли лидеры Кубы, Бразилии, ряда стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо.

#Москва #Россия #9 мая #Парад Победы #курсанты #Вьетнам #вьетнамские военные
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