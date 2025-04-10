МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Азербайджанские военные примут участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы

На торжественные мероприятия приедут лидеры многих стран, получивших приглашение от президента России Владимира Путина.
Константин Денисов 2025-04-10 20:08:19
© Фото: mod.gov.az

 

Азербайджанские военные примут участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Ранее свое согласие на приезд в Москву и участие в праздновании Дня Победы уже дали председатель КНР Си Цзиньпин, абхазский лидер Бадру Гунбу и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Приглашения Путина приняли лидеры Кубы, Бразилии, ряда стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо.

#в стране и мире #9 мая #Путин #Азербайджан
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 