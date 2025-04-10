Азербайджанские военные примут участие в параде в Москве в честь 80-летия Победы. Об этом сообщил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

Ранее свое согласие на приезд в Москву и участие в праздновании Дня Победы уже дали председатель КНР Си Цзиньпин, абхазский лидер Бадру Гунбу и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Приглашения Путина приняли лидеры Кубы, Бразилии, ряда стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо.