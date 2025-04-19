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Daily Mail назвала «ошеломляющим шагом» пасхальное перемирие

Перемирие начало действовать сегодня в 18:00 и продлится до конца воскресенья, 20 апреля.
Лиза Губина 2025-04-19 21:14:57
© Фото: kremlin.ru

Британская газета Daily Mirror назвала «ошеломляющим шагом» Кремля объявление президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия. Соответствующая фраза появилась сразу в заголовке британской новости.

Другая газета из Великобритании, The Sun, отметила, что объявление перемирия является хорошим шагом к миру.

При этом агентство Bloomberg и издание Washington Post, комментируя сообщения Владимира Зеленского в соцсетях, указывают на то, что украинская сторона отвергла призыв президента в перемирию.

Напомним, Владимир Путин, сегодня, 19 апреля, объявил пасхальное перемирие из гуманитарных соображений, оно будет действовать до конца воскресенья, 20 апреля. В Москве надеются, что Киев последует примеру России.

New York Times посчитала, что подобным решением наша страна показала свою открытость к мирным переговорам по Украине.

#ВС РФ #Украина #Владимир Путин #Великобритания #пасхальное перемирие
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