NYT: РФ продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие

Президент России Владимир Путин показал, что Москва открыта к мирным переговорам по Украине, объявив пасхальное перемирие, пишет издание New York Times.

«(Перемирие - Прим.ред.) направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров», - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что украинские чиновники прямо и категорически не отвергли предложение российского лидера.

Напомним, перемирие действует с 18:00 субботы, 19 апреля, по 00:00 понедельника, 21 апреля, и было введено в гуманитарных целях. В зоне спецоперации были сразу же отданы указания о прекращении огня. В Москве надеются, что Киев последует российскому примеру.