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NYT: РФ продемонстрировала открытость к переговорам, объявив перемирие

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, действует с 18:00 субботы, 19 апреля, по 00:00 понедельника, 21 апреля.
Лиза Губина 2025-04-19 20:32:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин показал, что Москва открыта к мирным переговорам по Украине, объявив пасхальное перемирие, пишет издание New York Times.

«(Перемирие - Прим.ред.) направлено на то, чтобы показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва все еще открыта для мирных переговоров», - говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что украинские чиновники прямо и категорически не отвергли предложение российского лидера.

Напомним, перемирие действует с 18:00 субботы, 19 апреля, по 00:00 понедельника, 21 апреля, и было введено в гуманитарных целях. В зоне спецоперации были сразу же отданы указания о прекращении огня. В Москве надеются, что Киев последует российскому примеру.

#Россия #Украина #Владимир Путин #мирные переговоры по Украине #пасхальное перемирие
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