Ту-204 с благодатным огнем вылетел из Тель-Авива в Москву

Благодатный огонь, который сегодня сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме, доставят в Москву на Ту-204-300 «Сергей Королев» госкорпорации Роскосмос, сообщили в пресс-службе компании.

В нашу страну лампадку огня привезут делегаты фонда Андрея Первозванного.

«Лично мне и экипажу оказана большая честь доставить благодатный огонь именно на самолете российского производства Ту-204, на которым мы выполняем полеты по перевозке космонавтов ан Байконур и встречи в Караганде», - сказал командир воздушного судна Игорь Бортников.

Он также поздравил верующих со светлым праздником Пасхи, отметив, что среди космонавтов также много православных. По его словам, символично, что лампадка будет доставлена именно этим самолетом.

Самолет уже вылетел в Россию, пишет агентство РИА Новости.

Напомним, после благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова, доставят в Белгород, Брянск, Курск и другие приграничные российские города. В этом году Пасха состоится в воскресенье, 20 апреля.