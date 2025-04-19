Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь накануне Пасхи. Сошествие происходит в Кувуклии, часовне в центре храма Воскресения Христова. Кувуклия скрывает пещеру Гроба Господня, где находится плита с местом погребения Иисуса Христа.

Сошествие происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году Пасха будет 20 апреля, дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова. Верующие считают его святыней. За всю историю никому не удалось раскрыть тайну схождения Благодатного огня. Несмотря на многочисленные попытки, тайна остается нераскрытой.

В храме находится делегация Фонда Андрея Первозванного. Она прибыла в Иерусалим накануне для доставки Благодатного огня в Москву.

Благодатный огонь доставят в города приграничных областей РФ: Белгород, Брянск, Курск и другие. В столице его доставят к пасхальному богослужению в храме Христа Спасителя и передадут в 15 других храмов.

Ранее сообщалось, что полиция Израиля усилила меры безопасности в Иерусалиме перед схождением Благодатного огня в храме Гроба Господня.