Путин поручил составить список компаний, сокративших бизнес в России

В России утвердят список лиц из недружественных стран, которые с февраля 2022 года прекратили или сократили предпринимательскую деятельность на территории страны. Соответствующее поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин, пишет 360.ru.

Кроме того, глава государства потребовал включить в перечень информацию об условиях «ухода» с отечественного рынка, акционерах и их бенефициарных владельцах. Об этом указано на сайте Кремля.

Отмечается, что данный вопрос должен быть проработан до 15 мая этого года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, в прошлом феврале появилась информация, что иностранные бренды рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Об этом якобы подумывают западные производители электроники, автомобилей и одежды.

Позже Владимир Путин заявил, что в случае возвращения иностранного бизнеса в нашу страну необходимо обеспечить преимущества отечественным производителям. Однако сделать это нужно аккуратно и тонко.

А в Государственной думе подчеркнули, что в вопросе возвращения иностранных компаний приоритетом станут национальные интересы России. При этом будет применяться индивидуальный подход.

Между тем, добавили в Министерстве иностранных дел РФ, Москва помнит «бегство» европейских брендов.