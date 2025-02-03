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«Расход - одна»: как ЗРК «Тор» охотится на вражеские дроны и самолеты

У боевиков осталось мало артиллерии, так что дроны - то немногое, чем они могут замедлить наше продвижение. Расчеты ЗРК «Тор» группировки «Восток» во многом обеспечили успех наземных сил в Великой Новоселке.
Олег Калинобродский 2025-02-03 23:29:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опытный взгляд оператора зенитно-ракетного комплекса может не только безошибочно отличить помеху от цели, но и понять, что именно летит в его зоне ответственности. Преимущество ЗРК «Тор» - его автономность. То есть, расчет может работать самостоятельно. Весь процесс от обнаружения цели, определения ее параметров и до пуска ракеты происходит внутри боевой машины.

В командном пункте оператор контролирует всю обстановку. Незамеченной не пройдет ни одна цель. С момента обнаружения цели до ее поражения проходят считанные секунды. При этом цель может быть любой - от маленьких беспилотников противника до вражеских самолетов.

«Расход - одна» - это одна ракета, которая понадобилась, чтобы уничтожить вражескую цель. Благодаря точности наши бойцы в шутку прозвали «Тор» «Богом чистого неба». Там, где работает этот ЗРК, для противника зона бесполетная. Несмотря на все хитрости.

«В основном они сейчас прилетают на сверхмалой высоте. Пролетают над лесополосами, чтобы не было заметно, и пытаются скрыться в помехах. Но это мало помогает», - рассказывает старший оператор ЗРК «Тор» с позывным «Оператор».

Сегодня ЗРК «Тор» группировки войск «Восток» работают на Южно-Донецком фронте. Бойцы помогали освобождать Великую Новоселку. Прикрывали наших операторов БПЛА, танки, штурмовиков и артиллерию. Из-за чего сами не раз попадали под вражеский огонь.

«И HIMARS, бывало, по нам работали, прилетали. Из всего бьют. ПВО - это одна из самых первых целей. Поэтому его бьют из всего вообще. На меня и камикадзе натравливали - я, считай, полдня катался, на меня дроны летели. Ну, целые. Даже машина целая была тогда», - говорит начальник расчета ЗРК «Тор» с позывным «Зевс».

Работать приходится быстро. И регулярно менять позиции. Наши зенитные ракетные комплексы сегодня защищают воинские подразделения, критически важную инфраструктуру, а также населенные пункты. По последним националисты из ВСУ регулярно наносят удары западным оружием. А потому даже в тылу, где живут мирные люди, работы у наших расчетов ЗРК «Тор» достаточно.

#бпла #беспилотники #дроны #зенитно-ракетный комплекс #зрк тор #Южно-Донецкое направление #Великая Новоселка
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