Как бы ни пытались в Европе бороться с правдой о Второй мировой войне, каждый год, например, в Париже 9 мая некоторые жители, как и в Москве, выходят на Бессмертный полк с портретами своих Ветеранов. И похоже, для них абсолютно ясно, что Красная Армия, заплатившая самую большую цену за освобождение Европы, - это и русские, и украинцы, и другие народы СССР.

«Как солдаты и офицеры Красной Армии, так и солдаты и офицеры союзных держав по антигитлеровской коалиции - они воевали не только на “своем” фронте. Во Франции сотни советских солдат и офицеров, бежавших из плена бежавших с шахт, на которых их использовали оккупационные власти. Они влились в ряды французского сопротивления, в ряде случаев создали даже свои советские партизанские отряды и воевали здесь против фашистов», - рассказал историк, преподаватель Парижского университета, координатор бессмертного полка в Париже Георгий Шепелев.

О том, что простые европейцы помнят, говорит мероприятие в честь 80 лет освобождения Вены. Да, местные власти не организовали ни одного мероприятия у памятников советским воинам, за них это сделала делегация из России. Но жители Вены, особенно те кто видел зверства нацистов своими глазами, пришли.

«Уходя, немцы забрали с собой почти всю еду, и Вена голодала. Русские же на поездах привозили муку, сахар, соль и многое другое. Жители города не должны забывать об этом», - рассказал один из австрийцев.

Но похоже на них, на старшем поколении, память о роли Красной Армии освобождение Европы и держится - против шквальных потоков антироссийской пропаганды.

«Если опрос 1945-го года говорил, что среди французов более 50% считали, что Красная Армия разгромила Гитлера, то в начала 2000-х уже 50% французов говорили, что это американцы, даже больше. Сегодня 90% французов считают, что это американцы», - обратил внимание научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Тем временем киевский режим решил устроить из Дня Победы перформанс, снова искажая память о Великой Отечественной и спекулируя на ней в политических целях.

«Пригласили высокопоставленных европейских чиновников 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве», - пишет издание Politico.

И самые ярые сторонники кровавого режима поспешили приглашение принять.

«Министры иностранных дел европейских стран встретятся 9 мая в Киеве. Я обязательно там буду», - сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Подобное предложение председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала театром абсурда и киевским шабашем, выразив уверенность, что уважающие себя политики не будут присутствовать на таком мероприятии.

Сегодня к слову в Санкт-Петербурге почтили память тех, кто не пережил блокаду Ленинграда. Приехали представители стран СНГ. Вместе с главой Совета Федерации России Валентиной Матвиенко возложили цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище.

«Режим Зеленского, который возвел в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, подсобников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев. Какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятие в честь Победы?», - сказала Матвиенко.

Наталья Конева, дочь легендарного Маршала Советского Союза Ивана Конева, подчеркивает - Москва стала символом Победы, именно в ней в мае 1945-го прошли главные торжества в честь победы.

«Нерв истории - он так или иначе связан с Красной Площадью, с Москвой, где в 1945-м году прогремел салют Победы, где высыпали все, кто мог на эти площади и улицы, где подбрасывали вверх и качали солдат, которые вернулись с фронта, фронтовиков в орденах», - сказала она.

В Европе тем временем те, кто поддерживает киевский шабаш, чтобы ничего не сорвалось, пытаются помешать тем странам ЕС, которые приняли приглашение Москвы на парад 9 мая. Глава европейской, на минуточку, дипломатии Кая Каллас решила наплевать на элементарное уважение к членом Евросоюза и перешла на прямые угрозы.

«Различные государства-члены четко заявили, что любое участие в Параде или празднованиях 9 мая в Москве не воспримется легкомысленно», - подчеркнула глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Но угрозы не сработали. Например, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ежегодно лично приходит к мемориалу возложить цветы в День освобождения Братиславы, просто не позволил так с собой разговаривать.

«Хотим мы этого или нет, но самый большой вклад в разгром нацизма внесли народы бывшего Советского Союза. Как может верховный представитель Европейского союза говорить премьер-министру суверенного государства, что она предостерегает его от поездок куда бы то ни было? И что якобы это не будет воспринято легкомысленно. Что это значит? Мы суверенные страны. Я бы в жизни не посмел критиковать премьер-министра вашей страны, если бы он решил сделать шаг, основанный на исторической правде. Мне не может приказывать комиссар Европейского союза», - сказал венгурский премьер.

Также и президент Сербии Александр Вучич, несмотря на то, что понимает с каким давлением может столкнуться его страна, от решения быть на стороне правды не отказывается.

«Мне кажется, что они не перестанут давить на меня, чтобы я не ехал в Москву. Но я никого не вводил в заблуждение, я публично объявил о своем намерении посетить Москву восемь месяцев назад. Мы гордимся нашим антифашистским наследием, и это одна из причин, по которой я принял приглашение. Я не изменил своего решения. Я готов, даже если небо рухнет на мою голову», - заявил Вучич.

Есть еще одна страна Евросоюза, президент которой непоколебим в решении приехать в Москву на Парад 9 мая. Это Республика Сербская в Боснии и Герцеговине. А всего из других регионов приедут представители более 20 стран в том числе председатель КНР, президенты Бразилии, а также Венесуэлы.