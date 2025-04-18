США и Венгрия минус: за чей счет Европа продолжит помощь Киеву

Флаг Соединенных Штатов поднимают на сводах Палаццо Киджи - официальной резиденции итальянского премьер-министра. Свой евро-тур команда президента США Дональда Трампа продолжает в Риме. От имени Штатов говорит второй человек в стране - Джей Ди Вэнс. Все это в продолжение поиска взаимопонимания между двумя континентами. Европа ищет в лице Вашингтона того старого верного союзника, надеется на отмену пошлин и прощупывает настроение касательно украинского кризиса - ведь европейские «провоенные» директивы слишком разнятся с американскими «переговорными», и США посылают свой сигнал.

«Я хочу проинформировать премьер-министра о переговорах, касающихся России и Украины и о других событиях, произошедших за последние 24 часа. Я не буду предвосхищать итоги переговоров, но мы испытываем оптимизм и надеемся, что сможем завершить этот конфликт», - прокомментировал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Но американская дипломатия - это «горячо и холодно» одновременно. За прохладу отвечает госсекретарь Марко Рубио, который вернулся из Парижа. Там параллельно шли переговоры с представителями украинской делегации и французскими властями. С Макроном говорил спецпосланник Трампа Уиткофф, который буквально на прошлой неделе встречался в Петербурге с Владимиром Путиным. И вероятно детали этого диалога озвучили во Франции. По итогу госдеп скупо, но официально отчитался: США представили всем сторонам контуры сделки по Украине. Однако перед отлетом в диалоге с прессой госсекретарь оставил место под легкий скепсис.

«Мы готовы сделать все возможное, чтобы облегчить этот процесс. Если это невозможно, тогда, думаю, президент скажет: "Хватит с нас. Мы сделали все, что могли". Мы не собираемся продолжать летать по всему миру и проводить встречу за встречей, если не будет никакого прогресса», - пояснил Рубио.

Такие неоднозначные заявления Рубио стали главной темой дня в диалоге между российскими журналистами и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

«Мы считаем, что определенный прогресс уже можно констатировать, это прогресс с временным мораторием, который придерживалась РФ, чего не скажешь об украинской стороне. Определенные наработки есть, но впереди еще много сложных обсуждений», - сказал Песков.

Впрочем свою часть челночной дипломатии Вашингтон исполняет добросовестно. Тотчас в день завершения переговоров в Париже Рубио позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову и проинформировал российского министра о состоявшихся контактах.

«Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса. Министр и Госсекретарь условились поддерживать оперативную связь, в том числе в свете планируемых американцами и европейцами встреч с украинской стороной на следующей неделе», - говорится в сообщении МИД РФ.

Появляются первые анонимные сообщения от американских чиновников в СМИ. Bloomberg пишет о том, что США представили европейским союзникам предложение по урегулированию на Украине, которое включает смягчение санкций против России. Вашингтон явно форсирует завершение конфликта на Украине, но столь скорое прекращения огня нереалистично - и в Нью-Йорке на заседании ООН российская сторона объясняет, почему.

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которую украинская сторона не соблюдала, так что в этих обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереально на данном этапе. Эти неоднократные нарушения подчеркивают нежелание Украины предпринимать какие-либо серьезные усилия по деэскалации или установлению мира», - сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

По последним данным Минобороны РФ, ВСУ за сутки атаковали российские энергообъекты по четырем направлениям: в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях. Осуждение этих действий с европейской стороны не последовало. Напротив, старый свет готов продолжать свои траты на Украину, решают лишь - за чей счет. Венгрия в эту копилку не направит ни цента - напоминает премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Нет сомнений, что это прокси-война. За украинцами стоят западные страны, и они проигрывают эту войну. Я бы сказал - уже проиграли», - сказал он.

И только Вашингтон твердо намерен остаться в плюсе. Появились первые детали по предстоящей американо-украинской сделке по редкоземельным металлам, согласно которой Киев обязан вернуть миллиарды долларов США, да еще и заплатить пени в виде 4% годовых. При этом в соглашении так и не оказалось гарантий безопасности, за которые несколько месяцев торговался Зеленский, - торг с Трампом оказался неуместен.