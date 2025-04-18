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США и Украина подписали меморандум о ресурсной сделке

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное соглашение с Украиной по поводу полезных ископаемых будет подписано 24 апреля.
Дарья Ситникова 2025-04-18 01:05:52
© Фото: Николай Лазаренко РИА Новости

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых. Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

С ее слов, в документе подтверждается конструктивная совместная работа и намерение заключить выгодное соглашение для обеих сторон.

«Оно будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов», - добавила политик.

Двум сторонам предстоит прийти к окончательному соглашению, подписать его и ратифицировать парламентами.

Источники газеты The New York Times неделю назад сообщали, что нынешние положения сделки между двумя странами предусматривают обязанность Украины вернуть США миллиарды долларов, которые предоставлялись для военной и финансовой помощи за три года специальной военной операции. Украина обязана внести половину своих доходов от продажи природных ресурсов, а также связанную инфраструктуру в контролируемый инвестиционный фонд США. Прибыль из этого фонда будет реинвестироваться в украинские проекты по природным ресурсам в неизвестном соотношении.

Сделка будет действительна до тех пор, пока Украина не отобьет затраты США на военную помощь 4% годовых. Кроме этого, в проекте не упомянуто о гарантии безопасности Украины, несмотря на то, что Киев неоднократно заявлял, что ему удалось включить этот пункт в соглашение.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное соглашение с Украиной о полезных ископаемых будет подписано в следующий четверг.

#Украина #сша #Трамп #меморандум #свириденко #ресурсная сделка
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