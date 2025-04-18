В центре Москвы нанесли желтую разметку для репетиций Парада Победы

В Москве нанесли временную - желтую - разметку, предназначенную для движения техники на репетициях и Параде Победы 9 мая, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы. Всего специалисты нанесли шесть полос протяженностью по 1 084 метра.

«На участке Тверской улицы от Пушкинской площади до Красной площади. Кроме того, желтые линии появились на пересечении Тверской и Моховой улиц и на Манежной площади», - уточняется в сообщении КГХ в Telegram.

В пресс-службе комплекса напомнили, что движение транспорта по дорогам не меняется, а разметка предназначена только для специальной техники. Также призвали водителей быть внимательными на указанных улицах.

Ранее стало известно, что в дни движения техники - 18, 23, 29 апреля и 3, 7, 9 мая - будут перекрыты определенные улицы столицы. Парковка также будет запрещена.

Напомним, в этом году в Параде Победы на Красной Площади примет участие расчет героев спецоперации. При этом мероприятие пройдет не только в столице, но и в восьми городах-героях, сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.