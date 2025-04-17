В Москве перекроют улицы из-за подготовки и проведения Парада

В дни перемещения техники, подготовки и проведения Парада Победы в Москве ограничат проезд и парковку на некоторых улицах и набережных. Их список опубликовал Департамент транспорта столицы.

Ограничения введут 18, 23, 29 апреля и 3, 7, 9 мая. 18 апреля будет ограничен проезд на участке МКАД, Волгоградском проспекте, в Шоссейном проезде и Проектируемом проезде №3502.

Двадцать третьего апреля будут закрыты улицы Тверская, Охотный Ряд, Моховая и Большая Никитская.

Двадцать девятого апреля и 3 мая перекроют Большую Садовую, Новый Арбат, Большой Каменный мост.

Двадцать девятого апреля, 3 мая, а также 7 и 9 мая будет ограничен проезд на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Большая Полянка, Тверская, Солянка, Петровка и на центральных набережных.

Двустороннее движение организуют на Таганской площади: 29-30 апреля - с 16.30 до 03.00, 3-4 мая - с 16.30 до 03.00, 7 и 9 мая - с 05.00 до 13.00.

Подземные переходы закроют 29 апреля, 3, 7 и 9 мая на Волгоградском проспекте, Садовом кольце, Тверской улице и Новом Арбате. Переход у метро «Маяковская» останется открыт.

Парковка в местах временных ограничений тоже будет запрещена.