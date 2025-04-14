Песков: расчет из героев СВО примет участие в параде на Красной площади

Расчет героев спецоперации примет участие в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Визит лидеров многих стран, а также воинских расчетов ожидается к 9 мая. Так, свое участие в главном параде страны подтвердили ранее азербайджанские военные.

В Москву на 80-летие Победы прибудут председатель КНР Си Цзиньпин, абхазский лидер Бадра Гунба, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также руководители стран ОДКБ.

Приглашение Путина приняли лидеры Кубы, Бразилии, ряда стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо.