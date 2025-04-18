Выезд беспилотных авто на общие дороги в России ожидается к 2027 году

Полностью беспилотные автомобили выйдут на дороги общего пользования к 2027 году. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта России. Тесты автономных грузовиков прошли успешно, но нужны доработки и правила.

В России разработали «Дорожную карту» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. В заседании рабочей группы участвовали эксперты из Минэкономразвития, Госавтоинспекции, ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» и производителей.

В России предстоит создать правила и инфраструктуру для безопасного автономного транспорта. Нормативная база должна обеспечивать безопасность движения. Дальнейшее развитие зависит от качества дорог, наличия умных датчиков и интеграции с цифровыми платформами.

«Дорожная карта» станет ключевым инструментом для внедрения беспилотных автомобилей в России. Совместная работа производителей, регуляторов и бизнеса должна ускорить их интеграцию в транспортную систему страны.

Ранее движение беспилотных большегрузов запустили по ЦКАД в Московской области. До этого такие машины начали возить грузы по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом.