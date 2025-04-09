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В Московской области запустили движение беспилотных грузовиков

Движение роботов-большегрузов запустили по ЦКАД.
Сергей Лебедев Екатерина Апеева 2025-04-09 17:00:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запустили движение беспилотных грузовых автомобилей. Об этом сообщает 360.ru.

Торжественная церемония состоялась сегодня днем. В ней принял участие первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов.

Напомним, в сентябре прошлого года беспилотное движение грузовиков запустили на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Машины работают в автономном режиме под присмотром водителей. Они находятся в кабине, но в управление не вмешиваются.

Беспилотники самостоятельно набирают скорость, тормозят и перестраиваются в соседние полосы. Роботы-большегрузы оснащены радарами и камерами кругового обзора. Ночью грузовики так же уверенно чувствуют себя на дороге, как и днем.

По словам Иванова, уже в следующем году планируется запустить движение автономных фур на трассе М-12 «Восток». А через пять лет протяженность беспилотных коридоров должна составить около 20 тысяч километров.

#в стране и мире #Подмосковье #беспилотники #трасса #ЦКАД
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