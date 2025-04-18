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Роспотребнадзор назвал прибрежную зону Анапы непригодной для купания

Причем зона Крыма и Севастополя свободна от загрязнений мазута и пригодна для организации летнего курортного сезона, уточнили в Роспотребнадзоре.
Ирина Егорова 2025-04-18 13:07:23
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На основании заключения Роспотребнадзора пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе признаны не соответствующими нормативам безопасности для дальнейшей организации курортного отдыха из-за разливов мазута. Курортный сезон состоится, но без использования пляжей и купания в море, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и на сегодняшний день не могут быть использованы для летней кампании оздоровительной и не могут быть использованы для рекреационных целей», - цитирует ее слова оперштаб Краснодарского края.

Для оценки ситуации было проведено больше 60 тысяч исследований по 55 параметрам.

Причем рисков для отдыха на территории Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток, в том числе в Крыму и Севастополе, нет, отметила глава ведомства. Она уточнила, что мониторинг зон загрязнения будет проводиться на протяжении всего летнего периода.

Новый туристической сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае в 2025 году будет открыт по обычному расписанию, заявлял ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев. Анапа и Темрюкский район Краснодарского края готовы предложить туристам альтернативу пляжному отдыху - экскурсии, спортивные и гастрономические мероприятия.

#в стране и мире #Краснодарский край #лето #анапа #роспотребнадзор #анна попова #Пляж #мазут
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