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Турсезон в Крыму, Севастополе и на Кубани начнется в обычном режиме

Роспотребнадзор выдаст заключение о возможности работы пляжей в Анапе после разлива мазута.
Владимир Рубанов 2025-04-14 17:37:30
© Фото: Telegram/opershtab23 © Видео: ТРК «Звезда»

Туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае начнется в обычном режиме. Об этом доложил президенту вице-премьер Виталий Савельев.

По его словам, исключение составят Анапа и Темрюкский район. Кроме того, ожидается заключение Роспотребнадзора о возможности работы пляжей после разлива мазута в декабре 2024 года.

Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Его участники в том числе обсудили ситуацию с разливом мазута в Черном море. Савельев доложил о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров.

Ранее сообщалось, что завершено расследование причин крушения танкеров в Керченском проливе. Авария произошла из-за невыполнения сезонных ограничений и неукомплектовки кадрами.

Суммарный ущерб экологии от разлива мазута в Черном море составил 84,9 млрд рублей. Требования предъявлены владельцам затонувших танкеров.

Суда «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один человек погиб, остальных эвакуировали. Произошел разлив мазута и других нефтепродуктов. Власти приняли решение ввести режим ЧС федерального значения.

#Крым #Краснодарский край #Севастополь #Туристы #анапа #Темрюкский район #мазут #Пляжи #курортный сезон
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