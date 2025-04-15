Глава Кубани озвучил альтернативы пляжному отдыху в Анапе

Анапа готова встретить туристов не только на пляжах, власти подготовили альтернативы - экскурсии, спортивные и гастрономические мероприятия, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, решение о возможности открытия пляжей в Анапе и Темрюкском районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора, передает 360.ru.

«На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%. Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», - сказал глава региона.

Также он уточнил, что с начала года на побережье приехали уже более двух миллионов туристов.

На совещании с членами правительства он доложил президенту РФ Владимиру Путину о текущей ситуации на черноморском побережье и рассказал о работе по ликвидации последствий с танкерами «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Что касается туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, то он начнется в обычном режиме, ранее сообщил вице-премьер Виталий Савельев. Анапа и Темрюкский район пока ожидают заключений от Роспотребнадзора.