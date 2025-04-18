Матвиенко назвала политическим жульничеством «празднование» 9 Мая в Киеве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала политическим жульничеством и театром абсурда планы Владимира Зеленского собрать европейских чиновников 9 мая в Киеве с целью создать «противовес» Параду Победы в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Инициатива собрать европейских чиновников 9 мая в Киеве, на мой взгляд, напоминает одновременно и игру в наперстки с подменой истории XX века - политическое жульничество, и какой-то театр абсурда», - говорится в сообщении.

Матвиенко подчеркивает, что мероприятия, посвященные победе над нацистской Германией, в Киеве хочет провести Зеленский, поставивший в один ряд с национальными героями нацистов Бандеру и Шухевича.

«А зазывалами выступают европейские политические силы, которые этот нацистский режим вырастили, выкормили и сегодня помогают его милитаризации», - написала она.

Валентина Матвиенко напомнила, что настоящие торжественно-мемориальные мероприятия в разных странах, где помнят и чтят победителей, вспоминают жертв и делают все для сохранения правды о войне, - это хорошо, но только если за этим нет фальсификации истории. А то, что в Киеве называют «альтернативой Москве», в контексте Дня Победы Матвиенко назвала шабашем.

Ранее Зеленский заявил, что пригласил представителей ЕС в Киев на «празднование» 9 Мая, чтобы показать их дипломатическую силу на фоне ежегодного Парада Победы в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также осудила планы Зеленского на 9 Мая. Она назвала действия киевского режима театром абсурда.