Источник: задержанный глава семьи в Канске избивал маленького сына за плач

Глава семейства из Канска, где мать зарубила топором своих детей, избивал не только выжившего 7-летнего мальчика, но и других несовершеннолетних, которые стали жертвами трагедии. Сейчас следователи будут изучать их медицинские карты, сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

«Ребенка (выжившего 7-летнего мальчика. - Прим. ред.), когда он был маленький, избивали из-за непослушания или когда родители раздражались его плачем. В результате этого ему сломали нос в 3 годика», - рассказал правоохранитель.

Сейчас ребенок помещен в соцучреждение. Ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Его дальнейшую судьбу будут решать органы опеки, возможно, его захочет воспитывать кто-либо из родственников. Школьник неоднократно в 2024 году появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин. На это обратили внимание педагоги.

Жительницу Канска, которая зарубила топором своих детей - 7-месячного младенца и 8-летнего мальчика, а 4-летнюю девочку задушила, арестовали на два месяца. Вернувшийся из школы 7-летний мальчик застал мать на месте преступления. После чего они вместе пошли к родственникам, где женщина со слезами на глазах раскаялась в содеянном. Фигурантка уголовного дела состояла на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства. В последнее время, по словам родственников, вела себя странно, например, уходила погулять ночью, ссылаясь на усталость.

Мать в суде признала вину в жестоком убийстве. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы. Сорокалетнего главу семейства сегодня утром также арестовали. Кроме того, задержана инспектор по делам несовершеннолетних.