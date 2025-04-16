Зарубившую троих детей жительницу Канска арестовали на два месяца

Жительницу Канска, которая обвиняется в жестоком убийстве своих троих детей, арестовали на два месяца.

Женщина в суде признала вину в совершенном преступлении. Фигурантке грозит до 20 лет колонии.

«По версии следствия, 14 апреля 2025 года обвиняемая совершила убийство своих малолетних детей: 4-летней дочери и двух сыновей в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Смерть детей наступила на месте происшествия», - говорится в сообщении главка СК по Красноярскому краю.

В семье остался еще один ребенок - 7-летний мальчик, в момент убийства он находился в школе. Отец также отсутствовал дома. Как сообщалось ранее, после совершенного убийства мать пошла к родственникам и рассказала о случившемся. По их словам, женщина в последнее время вела себя странно, например, уходила гулять в ночное время суток, ссылаясь на усталость. Позже следователи выяснили, что фигурантка уголовного дела в течение шести лет стояла на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства.