МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Зарубившую троих детей жительницу Канска арестовали на два месяца

Женщина признала вину в совершенном преступлении. Жертвами стали 7-месячный младенец, 4-летняя девочка и 8-летний мальчик.
Ирина Егорова 2025-04-16 09:02:27
© Фото: krksledkom, Telegram © Видео: krksledkom, Telegram

Жительницу Канска, которая обвиняется в жестоком убийстве своих троих детей, арестовали на два месяца.

Женщина в суде признала вину в совершенном преступлении. Фигурантке грозит до 20 лет колонии.

«По версии следствия, 14 апреля 2025 года обвиняемая совершила убийство своих малолетних детей: 4-летней дочери и двух сыновей в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Смерть детей наступила на месте происшествия», - говорится в сообщении главка СК по Красноярскому краю.

В семье остался еще один ребенок - 7-летний мальчик, в момент убийства он находился в школе. Отец также отсутствовал дома. Как сообщалось ранее, после совершенного убийства мать пошла к родственникам и рассказала о случившемся. По их словам, женщина в последнее время вела себя странно, например, уходила гулять в ночное время суток, ссылаясь на усталость. Позже следователи выяснили, что фигурантка уголовного дела в течение шести лет стояла на учете в психоневрологическом диспансере в связи с наличием психического расстройства.

#убийство #арест #суд #СК РФ #Канск #мера пресечения #топор
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Высшая школа ПВО
2
Фрегаты 11356. Россия/Индия
3
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
4
Броневики СВО. Часть 1
5
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
6
Ми-8. Полет в Магадан
7
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
8
СВО. Батальон штурма и разграждения
9
Пожарные в зоне СВО
10
Танковые двигатели. Дизельные
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 