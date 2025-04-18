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В Канске задержали отца троих детей, которых мать зарубила топором

Единственным выжившим ребенком в семье остался 7-летний мальчик, который в момент трагедии был в школе. Сейчас он помещен в соцучреждение.
Ирина Егорова 2025-04-18 08:10:16
© Фото: krksledkom, Telegram © Видео: krksledkom, Telegram

Следователи задержали еще двоих фигурантов уголовного дела о жестоком убийстве троих детей собственной матерью, которая зарубила их топором. Об этом пишет 360.ru.

Против 40-летнего отца семейства возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК Красноярского края. Сотрудники ведомства установили, что в течение семи лет отец систематически избивал сына, 7-летнего мальчика, четвертого и единственного оставшегося в живых ребенка в семье. Во время трагедии он находился в школе.

«Установлено, что у мальчика в 3-летнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с телесными повреждениями в виде гематом и ссадин», - говорится в сообщении.

Сейчас ребенок помещен в соцучреждение. Ему оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 

Также задержана инспектор по делам несовершеннолетних. Она подозревается в нарушении должностных инструкций и бездействии, которое привело к трагедии. Она не организовала беседы с представителями медицинских организаций и органов образования, не установила факт наличия у матери детей психического расстройства.

«Ограничилась проведением беседы с отцом и однократным посещением семьи по месту жительства», - сообщили следователи.

Напомним, что на днях стало известно об ужасной трагедии - мать зарубила топором 4-летнюю дочь и двух сыновей - 8 лет и 7-месячного младенца. По словам родственников, женщина в последнее время вела себя странно, например, уходила гулять в ночное время суток, ссылаясь на усталость. Позже следователи выяснили, что фигурантка уголовного дела в течение шести лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере - у нее было выявлено психическое расстройство.

#Задержание #Уголовное дело #Канск #СК #топор
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