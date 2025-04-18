Кабмин Украины показал текст меморандума о намерении заключить сделку по редкоземам

Правительство Украины опубликовало текст меморандума по соглашению о полезных ископаемых. Из текста следует, что Вашингтон и Киев создают инвестфонд для восстановления Украины, а также говорится об экономическом партнерстве двух стран.

Стороны признают, что США оказали «значительную материальную поддержку Украине» с февраля 2022 года, хотят прочного мира и желают вместе инвестировать в Украину.

На следующей неделе запланированы переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с главой Минфина США Скоттом Бессентом - они обсудят условия сделки по редкоземельным металлам. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, США намерены заключить сделку с Украиной по ее полезным ископаемым в следующий четверг, 24 апреля.

Положения сделки между двумя странами предусматривают обязанность Украины вернуть США миллиарды долларов, которые предоставлялись для военной и финансовой помощи. Украина обязана внести половину своих доходов от продажи природных ресурсов, а также связанную инфраструктуру в контролируемый инвестиционный фонд США. Прибыль из этого фонда будет реинвестироваться в украинские проекты по природным ресурсам в неизвестном соотношении. Сделка будет действительна до тех пор, пока Украина не отобьет затраты США на военную помощь в размере 4% годовых, писала ранее The New York Times.

Прошлая возможность заключения сделки была сорвана 28 февраля, когда встреча Трампа и Зеленского в Белом доме закончилась перепалкой и просьбой в адрес Зеленского покинуть кабинет.