Трамп: США и Украина подпишут сделку по полезным ископаемым 24 апреля

США намерены заключить сделку с Украиной по ее полезным ископаемым в следующий четверг, 24 апреля, сообщил американский президент Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Овальном кабинете Белого дома.

«У нас есть соглашение о минералах, которое, я полагаю, будет подписано в четверг. И я полагаю, что они будут придерживаться соглашения», - приводит Bloomberg слова президента.

Тем самым он ответил на вопрос прессы, будет ли соглашение между двумя странами подписано уже на этой неделе.

Напомним, подписание этой сделки было сорвано во время встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Переговоры завершились перепалкой и просьбой в адрес Зеленского покинуть кабинет. На этой неделе Politico писало, что именно французские дипломаты помогали главе киевского режима написать извинительное письмо американскому лидеру.