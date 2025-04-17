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Минтруд сократил список профессий с упрощенным получением ВНЖ с 203 до 29

Список сократился на 174 профессии.
Ирина Егорова 2025-04-17 09:05:56
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минтруд России утвердил перечень профессий, которые дают право иностранным гражданам возможность получить в России вид на жительство в упрощенном порядке. Теперь их число составляет 29 вместо 203. Список сократился на 174 позиции. Об этом свидетельствует приказ ведомства, опубликованный на сайте нормативно-правовых актов.

В основу нового списка вошли представители технических и рабочих специальностей - инженеры, слесари, программисты узкой или редкой направленности.

В предыдущей версии Минтруда такой список содержал 31 профессию.

Напомним, в этом году в России приняли ряд мер по ужесточению получения разрешения на временное проживание и ВНЖ на основании брака. Теперь брак должен длиться не менее трех лет или пара должна иметь общего ребенка.

Информация о лицах, у которых больше нет законных оснований для пребывания в России (находящиеся в РФ без патента более трех месяцев, без разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство) теперь размещается в специальном реестре. Такие иностранцы не смогут менять место жительства, выезжать за пределы региона, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и открывать банковские счета.

#мигранты #минтруд #Иностранцы #профессии #внж #упрощенный порядок
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