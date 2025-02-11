В РФ после запуска реестра выявили более 95 тысяч мигрантов-нарушителей

За семь дней работы реестра контролируемых лиц выявлено свыше 95 тысяч нарушителей. Всего за это время проведено более 688 тысяч проверок в отношении иностранных лиц в России.

По информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, обнаружены 95 608 нарушителей.

«С момента запуска реестра граждане и организации через онлайн-сервисы МВД России и "Госуслуг" уже провели более 688 тысяч проверок в отношении иностранцев. 592 663 из них находятся в России законно, 95 608 - незаконно», - сообщила Волк в Telegram-канале.

Она напомнила, что прежде чем оказать услугу мигранту, работодатель или сотрудник сферы услуг должны проверить его через новый реестр, таким образом ознакомиться с информацией о потенциальном заказчике или будущем работнике. В случае оказания услуги включенному в такой реестр лицу последует административное наказание, напомнила представитель МВД России.

С 5 февраля 2025 года в России начал функционировать Реестр контролируемых лиц. Он работает на базе сайта МВД РФ и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Там содержатся сведения о лицах, у которых больше нет законных оснований для пребывания в России. В частности, это находящиеся в РФ без патента более трех месяцев, без разрешения на работу, разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ).

В этот реестр включают иностранцев и лиц без гражданства и в тех случаях, когда аннулировали их разрешительные документы или правовые статусы. Кроме того, сведения в реестре контролируемых лиц появляются и после вступления в силу обвинительного приговора суда, принятого решения о выдворении, депортации, нежелательности пребывания, не разрешении въезда и прекращении гражданства. При этом указанные в реестре лица не смогут менять место жительства, выезжать за пределы региона, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и открывать банковские счета.