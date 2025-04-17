В Верховной раде назвали условия армейского контракта для 18-24 летних украинцев обманом и маразмом. К такому выводу пришел парламентарий Юрий Камельчук.

По его словам, два миллиона обещанных по контракту гривен молодые бойцы ВСУ получают не сразу, как это обещано, а частями, «если доживешь до конца контракта», уточнил Камельчук.

«Это ролик о маразме. Я уверен, что они потратили деньги на социологию, на какую-то рекламную кампанию, которая им сказала, что так надо снимать и именно такими словами говорить», - цитирует депутата украинское издание «СТРАНА.ua».

Напомним, в начале февраля Минобороны Украины объявило о наборе на воинскую службу 18-24 летних контрактников.

Молодым людям обещано щедрое вознаграждение, поступление в вуз без экзаменов и ипотека под 0%. После года службы в ВСУ им якобы гарантировано бесплатное медобслуживание и право выезда за границу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такие контракты «билетом в один конец». Дипломат напомнила, что киевский режим давно рекрутирует детей, особенно из детских домов. Захарова добавила, что Украина «приступила к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет».