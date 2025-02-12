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Минобороны Украины начало набор контрактников от 18 лет в ВСУ

За службу в ВСУ по контракту молодым людям обещают поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%.
Анастасия Бобылева 2025-02-12 00:23:23
© Фото: Dmytro Smolienko Keystone Press Agency, Global Look Press

Министерство обороны Украины объявило о начале набора добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет для службы по контракту в ВСУ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В рамках проекта «Контракт 18-24» Минобороны набирает добровольцев от 18 до 24 лет на год военной службы и обещает, что по истечении этого срока молодые военнослужащие получат почти 24 тысячи долларов, возможность поступления в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Также после года службы по такому контракту можно будет получить бесплатное медицинское обеспечение и право на выезд за границу, пообещали в оборонном ведомстве.

«Проект открывает новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО, социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия, а также освобождение от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта», - пишет МО Украины.

Предполагается, что ежемесячно за службу в ВСУ молодые люди будут получать 120 тысяч гривен (около 2,7 тысячи долларов).

Ранее Владимир Зеленский анонсировал «спецконтракты» для 18-летних украинцев. О том, сколько молодых людей, по его мнению, вступят в ряды ВСУ по новым контрактам, глава киевского режима говорить отказался.

#в стране и мире #Украина #Минобороны Украины #контракт
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