МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск перенаправит деньги NASA на полеты людей на Марс

Миллиардер уже заручился поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа.
Константин Денисов 2025-03-30 14:28:56
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск планирует перенаправить деньги NASA на организацию полета людей на Марс. Об этом сообщает 360.ru.

Кроме того, стало известно о том, что в этом вопросе он заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, пообещав тому, что его имя войдет в историю.

«Маск начал работу над пересмотром действующих программ NASA, чтобы перераспределить средства и отправить их на подготовку к полету на Марс», - говорится в публикации The Washington Street Journal.

Ранее Маск уже задумывался о будущем политическом строе на «красной планете» и порекомендовал установить там прямую демократию.

#в стране и мире #космос #илон маск #NASA #деньги
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
2
Броневики СВО. Часть 1
3
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
4
Ми-8. Полет в Магадан
5
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
6
СВО. Батальон штурма и разграждения
7
Пожарные в зоне СВО
8
Танковые двигатели. Дизельные
9
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
10
СВО. Инженерные войска
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 