Маск перенаправит деньги NASA на полеты людей на Марс

Американский бизнесмен и владелец компании SpaceX Илон Маск планирует перенаправить деньги NASA на организацию полета людей на Марс. Об этом сообщает 360.ru.

Кроме того, стало известно о том, что в этом вопросе он заручился поддержкой президента США Дональда Трампа, пообещав тому, что его имя войдет в историю.

«Маск начал работу над пересмотром действующих программ NASA, чтобы перераспределить средства и отправить их на подготовку к полету на Марс», - говорится в публикации The Washington Street Journal.

Ранее Маск уже задумывался о будущем политическом строе на «красной планете» и порекомендовал установить там прямую демократию.