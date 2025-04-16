Politico: Франция помогала Зеленскому с письмом Трампу после перепалки

Французские дипломаты помогали Владимиру Зеленскому написать примирительное письмо президенту США Дональду Трампу после февральской перепалки в Овальном кабинете, пишет издание Politico.

Представители Франции, Германии и Великобритании пытались принять меры по восстановлению американо-украинских отношений после разговора на повышенных тонах.

«На протяжении нескольких недель ведущие дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине ломали голову над тем, как попытаться восстановить сильно испорченные отношения между Трампом и Зеленским», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что отношения между американским президентом и Зеленским все еще остаются напряженными.

Напомним, разборка в Белом доме произошла 28 февраля, в результате Зеленский досрочно покинул резиденцию лидера США. По данным американских СМИ, Трамп сам попросил того уехать, не дожидаясь званого ужина. После в Киеве заявили, что Зеленский не будет извиняться, однако спустя время он все же направил в Вашингтон письмо.