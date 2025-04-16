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Politico: Франция помогала Зеленскому с письмом Трампу после перепалки

Речь идет о разговоре на повышенных тонах в феврале в Белом доме, после которого Трамп выгнал Зеленского и приостановил военную помощь Украине.
Лиза Губина 2025-04-16 15:42:31
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Французские дипломаты помогали Владимиру Зеленскому написать примирительное письмо президенту США Дональду Трампу после февральской перепалки в Овальном кабинете, пишет издание Politico.

Представители Франции, Германии и Великобритании пытались принять меры по восстановлению американо-украинских отношений после разговора на повышенных тонах.

«На протяжении нескольких недель ведущие дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине ломали голову над тем, как попытаться восстановить сильно испорченные отношения между Трампом и Зеленским», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что отношения между американским президентом и Зеленским все еще остаются напряженными.

Напомним, разборка в Белом доме произошла 28 февраля, в результате Зеленский досрочно покинул резиденцию лидера США. По данным американских СМИ, Трамп сам попросил того уехать, не дожидаясь званого ужина. После в Киеве заявили, что Зеленский не будет извиняться, однако спустя время он все же направил в Вашингтон письмо.

#Франция #Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #МИД Франции
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