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Дуров опроверг, что его задержание вынудило Telegram следовать правилам ЕС

Арест основателя Telegram произошел в августе прошлого года во Франции, его обвиняли в пособничестве терроризму и распространении наркотиков.
Лиза Губина 2025-04-17 19:14:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что его задержание во Франции летом 2024 года вынудило администрацию мессенджера «наконец-то» начать следовать правилам ЕС. По его словам, Telegram всегда следовал законам объединения.

«Я люблю Францию и уважаю ее полицию, поэтому не хотел никого ставить в неловкое положение. Но не могу молчать, когда распространяется очевидная дезинформация о Telegram», - написал предприниматель в своем аккаунте в Telegram.

Дуров добавил, что, наоборот, французская полиция не всегда следовала распорядкам ЕС. Речь идет о запросах в Telegram, которые ранее правоохранители заполняли неверно и соответственно не получали от соцсети нужные данные. Правильным же способом начали только в августе прошлого года, отметил основатель мессенджера.

Напомним, Павла Дурова задержали в августе 2024 года во французском аэропорту, когда он только сошел с самолета. Его обвиняли в соучастии в преступлениях, которые были совершены с использованием мессенджера.

Речь идет о пособничестве терроризму и распространении наркотиков. По словам полиции Франции, администрация социальной сети якобы не отвечала на запросы судебных органов Франции. Страну он покинул только 15 марта этого года.

#Франция #Задержание #Telegram #мессенджер #павел дуров #законы ес
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