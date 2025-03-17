Дуров сообщил, что ему удалось вернуться в Дубай из Парижа

Основатель платформы-мессенджера Telegram Павел Дуров вернулся в Дубай из Франции, где он провел несколько месяцев из-за расследования. Он назвал свое пребывание в Париже «неожиданным путешествием» и поблагодарил судей и свою команду за то, что его все-таки выпустили из страны.

«Процесс продолжается, но приятно вернуться домой», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Дуров покинул Францию, на территории которой он проживал под судебным контролем, 15 марта. Агентство AFP уточняло, что местные власти одобрили отъезд бизнесмена в другую страну «на несколько недель» под залог в размере 5 млн евро.

Дело бизнесмена не передадут в суд в ближайший год или даже больше.

Напомним, в августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже под Парижем. Его обвинили в целом ряде нарушений, связанных с основанным им популярным мессенджером. Бизнесмену запретили покидать страну и обязали проживать по определенному адресу. На данный момент судебный процесс против него во Франции продолжается.