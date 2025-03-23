Песков: разговор Путина и Трампа 18 марта стал шагом к их личной встрече

Телефонный разговор между президентом Владимиром Путиным с его коллегой Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта - это еще один шаг к их личной встрече, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Однако к ней надо подготовиться, например, провести технические переговоры и соблюсти некоторые условия.

«В понедельник российские переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс. После того, как появятся конкретные наработки, совместное понимание, договоренности - тогда уже президенты будут в конкретном плане говорить о перспективах своей встречи», - уточнил представитель Кремля.

Также Песков озвучил некоторые детали прошедших переговоров лидеров России и США.

«Разговор длился около двух часов (включая время на перевод - Прим.Ред.). Это был один из самых длинных по времени разговоров двух глав государств», - добавил Песков.

По его словам, атмосферу во время диалога Путина и Трампа можно охарактеризовать как доверительную, откровенную, конструктивную и рабочую. Также он подчеркнул, что решение об использовании обычной связи, а не телемоста, было принято лично самими собеседниками. В случае, если кто-то из них захочет пообщаться по видео, то эта инициатива будет организована моментально, добавил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля не исключил, что между главами государств в последние месяцы «могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально».