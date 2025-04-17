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Додик заявил, что не боится санкций ЕС за визит в Москву на 9 Мая

Он подчеркнул, что приглашение на празднование 80-летия Победы считает «большой честью».
Ирина Егорова 2025-04-17 11:10:35
© Фото: Nedim Grabovica, Xinhua, Global Look Press

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что его не пугают возможные санкции со стороны Евросоюза в связи с предстоящим визитом в Москву на 9 Мая.

«Я хочу быть там в это время и поеду», - цитирует его Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

По его словам, визит в столицу будет включать встречу «с одним из важнейших мировых лидеров». Также он считает приглашение лидера РФ Владимира Путина на 80-летие Победы «большой честью» для себя. Додик добавил, что важно сохранять память о датах, связанных с антифашистской борьбой в Европе в годы Второй мировой войны.

Недавно он уже был в Москве, где по традиции посетил Могилу Неизвестного Солдата и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Посетить Москву на 9 Мая и принять участие в праздничных мероприятиях планируют также более 20 зарубежных лидеров и глав правительств. Среди них - председатель КНР Си Цзиньпин, абхазский лидер Бадра Гунба, премьер-министр Индии Нарендра Моди, лидеры Кубы, Бразилии, ряда стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, президент Сербии Александр Вучич и словацкий премьер Роберт Фицо. Фицо также считает, что никто не может приказывать ему, куда ехать, а куда - нет.

Запугивать возможными «последствиями» тех, кто поедет на Парад Победы в Москву, стал Евросоюз. Глава евродипломатии Евросоюза Кая Каллас открыто заявила, что ЕС требует от всех стран-кандидатов не присутствовать на мероприятиях, посвященных Дню Победы, в российской столице. Она призвала больше ездить на Украину, «чтобы продемонстрировать европейскую поддержку».  

#парад #Москва #9 мая #праздник #Визит #Последствия #Милорад Додик
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