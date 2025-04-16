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Двух горняков вытащили из-под завалов в шахте в Ростовской области

Состояние спасенных шахтеров удовлетворительное.
Виктория Бокий 2025-04-16 06:22:17
© Фото: mchs_rostov, Telegram

Двух горняков, которые оказались под завалами в шахте «Садкинская», нашли и подняли на поверхность. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты “Садкинская” в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих», - говорится в сообщении.

По словам временно исполняющего обязанности главы региона, состояние шахтеров удовлетворительное. Они уже находятся дома.

Юрий Слюсарь поблагодарил горных спасателей за оперативную и качественную работу.

Вчера, 15 апреля, Слюсарь сообщил об обвале породы в шахте «Садкинская» Белокалитвинского района Ростовской области. В момент обвала в забое находились 75 человек, которых удалось быстро поднять на поверхность. Однако двое шахтеров оказались под завалами. Долгое время с ними не было связи, и только к утру сегодняшнего дня их удалось спасти.

#в стране и мире #Ростовская область #спасение #Шахта #обвал шахты #шахтеры
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